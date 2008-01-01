Соционика для начинающих

Соционика — учение о восприятии и переработке человеком информации об окружающей реальности и об информационном взаимодействии между людьми. Здесь мы опишем общую картину соционики и ее основные понятия, а подробнее суть этих понятий будет раскрыта в отдельных статьях.

Соционика утверждает что вся информация, которую психика может воспринять, делится 8 разных аспектов, каждый из которых — это способ описания той или иной стороны реальности. Например, один используется для описания идей, другой — ощущений собственного тела, третий — отношений между людьми. Хотя каждому человеку так или иначе доступны все восемь аспектов, но владеет он ими по-разному: одни воспринимает легко и просто, в других разбирается плохо, но они ему интересны, а третьи и вовсе вызывают отторжение. Соционические аспекты можно уподобить языкам: какой-то из них для человека родной, он для него настолько естественен, что он даже не задумывается при его использовании, какими-то он владеет свободно, но использует в случае необходимости, а в каких-то разбирается с большим трудом, и для естественных носителей аспекта его действия выглядят смешными или странными. Точно также как и языки, аспекты в соционике оказывают сильное влияние на возможность общения между людьми: те, кто настроен на одни и те же аспекты, понимают друг друга с полуслова, а до тех, у кого «родными» являются другие аспекты, бывает сложно «достучаться», донести до них свою мысль, да и просто поддерживать общение. Зная соционику и социотипы окружающих, вы всегда сможете подать информацию так, чтобы к ней прислушались, а не пропустили мимо ушей или встретили в штыки

В основе соционики лежит модель А – модель обработки информации, которая состоит из восьми функций. Каждая из функций обрабатывает один аспект информационного метаболизма и имеет свои особенности. Например, первая функция (в соционике она называется базовая) — определяет, как вообще человек видит мир, в каких понятиях его описывает, вторая (творческая) — является инструментом, через который человек воздействует на окружающий мир для решения стоящих перед ним задач, и так далее. Всего выделяют 16 соционических типов, каждый из которых обладает уникальным расположением аспектов в модели А. У каждого типа в соционике есть буквенное обозначение (например, ИЛЭ) и псевдоним (например, Дон Кихот), который присвоен ему в честь литературного героя или конкретной исторической личности, обладавшей данным социотипом.

Признаки соционических типов

Выделяют четыре основных пары признаков (дихотомии) социотипов. Это экстраверсия/интроверсия, логика/этика, сенсорика/интуиция, рациональность/иррациональность. У каждого социотипа может доминировать (преобладать) лишь один признак из пары. Иными словами нельзя быть одновременно экстравертом и интровертом, или рационалом и иррационалом.

Подробнее – см. статью «Базис Юнга или Как образуется социотип».

Аспекты в соционике

Черная сенсорика (ЧС, силовая сенсорика) – определение таких свойств, как твердость, прочность, способность противостоять давлению. Применительно к человеческой личности – восприятие физических данных человека, его «ранговости», статуса.

(ЧС, силовая сенсорика) – определение таких свойств, как твердость, прочность, способность противостоять давлению. Применительно к человеческой личности – восприятие физических данных человека, его «ранговости», статуса. Черная интуиция (ЧИ, интуиция возможностей) – восприятие возможных вариантов развития ситуации, а так же обнаружение скрытых свойств или возможностей применения предметов, выявление способностей человека.

(ЧИ, интуиция возможностей) – восприятие возможных вариантов развития ситуации, а так же обнаружение скрытых свойств или возможностей применения предметов, выявление способностей человека. Черная логика (ЧЛ, деловая логика) – организация и оценка эффективности различных процессов: от простой физической работы до сложных технологических или бизнес-процессов, распределение и преобразование различных видов ресурсов.

(ЧЛ, деловая логика) – организация и оценка эффективности различных процессов: от простой физической работы до сложных технологических или бизнес-процессов, распределение и преобразование различных видов ресурсов. Черная этика (ЧЭ, этика эмоция) – в широком смысле изменение внутренней энергии различных систем, применительно к человеческой личности – отслеживание и влияние на эмоциональное состояние.

(ЧЭ, этика эмоция) – в широком смысле изменение внутренней энергии различных систем, применительно к человеческой личности – отслеживание и влияние на эмоциональное состояние. Белая сенсорика (БС, ощущений) – ощущение гармонии, проявленной в материальных предметах, восприятие красоты в виде цвета, звука, запаха, вкуса, так же отвечает за ощущение собственного тела и состояния здоровья.

(БС, ощущений) – ощущение гармонии, проявленной в материальных предметах, восприятие красоты в виде цвета, звука, запаха, вкуса, так же отвечает за ощущение собственного тела и состояния здоровья. Белая интуиция (БИ, интуиция времени) – соотношение различных событий и процессов во времени, согласование их между собой, оценка предпосылок, тенденций развития ситуации в том или ином направлении.

(БИ, интуиция времени) – соотношение различных событий и процессов во времени, согласование их между собой, оценка предпосылок, тенденций развития ситуации в том или ином направлении. Белая логика (БЛ, структурная логика) – рассмотрение объектов как системы, выявление связей элементов системы между собой, правил их взаимодействия, соотношений вида целое/частное.

(БЛ, структурная логика) – рассмотрение объектов как системы, выявление связей элементов системы между собой, правил их взаимодействия, соотношений вида целое/частное. Белая этика (БЭ, этика отношений) – скрытые взаимодействия между объектами, их «очеловечивание», применительно к людям – симпатии, антипатии и неформальные отношения между ними.

ЧС, ЧИ, БС, БИ называют иррациональными, по ним осуществляется непосредственное восприятие информации в виде непосредственного наблюдения за окружающей реальностью и ощущениями своего тела или работы воображения, прогнозов, фантазий, озарений и т.п. Аспекты БЛ, БЭ, ЧЛ, ЧЭ называют рациональными, информация по ним — это набор суждений, параметров, с помощью которых дается оценка тому, что наблюдают иррациональные аспекты. Черные аспекты в соционике считаются экстравертными и они направлены на непосредственно сами наблюдаемые объекты или процессы без привязки к наблюдателю, белые – интровертными, они отвечают за восприятие взаимосвязей и соотношений между объектами или процессами, а так же за отношение к ним наблюдателя.

Подробнее см. статью «Соционические аспекты и аспектоника».

Модель А

I II IV III VI V VII VIII Модель А

Модель А — модель функционирования психики. Эта модель гипотетически выделяет в психике восемь функций, схематически располагаемых в виде прямоугольника 2х4 в четырёх горизонтальных уровнях и двух вертикальных блоках. Модель А получила своё название в честь создательницы соционики Аушры Аугустинавичюте.

Функции в модели А

I – базовая, определяет то, как человек видит мир, с помощью каких понятий его для себя описывает.

II – творческая, определяет способы деятельности для реализации потребностей базовой функции. В отличие от достаточно консервативной базовой творческая более гибкая: имеет склонность к экспериментам, умеет четко дозировать свои проявления, и работать только тогда, когда это нужно.

III – ролевая, по ней индивид обычно старается показать себя компетентным, но работать долго по ней достаточно сложно, особенно тогда. Ее можно рассматривать как своего рода «резерв», который подключается в незнакомых ситуациях или когда базовая и творческая оказываются недостаточными для решения поставленной задачи.

IV – болевая, место наименьшего сопротивления. По ней человек болезненно воспринимает даже нейтральную информацию, а при критике вообще возможны неадекватные реакции. С точки зрения соционики, лучший способ взаимодействия по болевой — помочь человеку без слов на деле, без излишнего заострения внимания на этом аспекте.

V – суггестивная. Информация по ней воспринимается некритично, при этом человек с благодарностью воспринимает любую помощь и советы по ней, а критика не вызывает неприятия (в отличие от болевой). Именно на нее следует воздействовать, когда нужно уговорить или замотивировать кого-либо.

VI – активационная. По ней так же охотно принимается помощь, но по ней у человека есть какие-то предпочтения или представления о нормах, поэтому восприятие не столь некритично, как у суггестивной. С активационной функцией часто связана как самооценка индивида, так и оценка потенциальных партнеров на создание семьи или долгосрочных отношений..

VII – «ограничительная». Информация по этой функции хорошо воспринимается и обрабатывается информацию, но деятельность по ней не приветствуется, а наоборот, всячески ограничивается. Ограничительную можно охарактеризовать так: вряд ли скажет, что нужно делать, но всегда готова объяснить, как делать не нужно, и объяснить почему.

VIII – «фоновая». Обычно проявляется без слов на деле, не допуская негативного развития ситуации, и предотвращает проблемы без лишних объяснений и привлечения внимания партнера к этому аспекту.



I-ЧИ

II-БЛ

IV-БЭ

III-ЧС

VI-ЧЭ

V-БС

VII-БИ

VIII-ЧЛ Модель А для ТИМа ИЛЭ-«Дон Кихот»

Все аспекты делятся на экстравертные и интровертные, рациональные и иррациональные (см. выше). В зависимости от их порядка в блоке Эго модели А, определяются все четыре признака типа.

На картинке справа показан пример расположения аспектов в модели А соционического типа Дон Кихот. Исходя из этого расположения, можно увидеть, что на первом месте (базовая) стоит иррациональный экстравертный аспект «черная интуиция» или по-другому «интуиция возможностей», на втором месте (творческая) – рациональный интровертный аспект «белая логика» или «структурная логика». Следовательно, социотип Дон Кихот является экстравертным и иррациональным (определяем по базовой), а также интуитивным (черно-интуитивным) и логическим (белологическим). Аналогично определяются признаки остальных 15-ти социотипов.

Сила

Сильные функции в соционике — I , II , VII , VII («базовая», «творческая», «ограничительная» и «фоновая») — зона уверенности, самостоятельного поиска решений, эффективных действий, сильные функции олицетворяют способности индивидуума.

, , , («базовая», «творческая», «ограничительная» и «фоновая») — зона уверенности, самостоятельного поиска решений, эффективных действий, сильные функции олицетворяют способности индивидуума. Слабые функции — III, IV, V, VI («ролевая», «болевая», «суггестивная» и «активационная») — зона неуверенности, сомнений, искаженного восприятия, зависимости от окружающих, подстройки под общество.

Подробнее они описаны в статье «Модель А».

Блоки модели А

В соционике считается, что функции всегда работают парами, в которых один аспект – рациональный, а другой – иррациональный. Такие пары называют блоками:

Блок «Эго» — I , II («базовая» и «творческая») — сильные, хорошо осознаваемые. По блоку «Эго» человек обычно проявляет наибольшую социальную активность, работа по этим функциям наиболее востребована социумом.

, («базовая» и «творческая») — сильные, хорошо осознаваемые. По блоку «Эго» человек обычно проявляет наибольшую социальную активность, работа по этим функциям наиболее востребована социумом. Блок «Суперэго» — III , IV («ролевая» и «болевая») — слабые, хорошо осознаваемые. По блоку «Суперэго» человек осознает свою слабость, но старается соответствовать требованиям, предъявляемых к нему социумом.

, («ролевая» и «болевая») — слабые, хорошо осознаваемые. По блоку «Суперэго» человек осознает свою слабость, но старается соответствовать требованиям, предъявляемых к нему социумом. Блок «Суперид» — V , VI («суггестивная» и «активационная») — слабые, плохо осознаваемые. По блоку «Суперид» часто бывает потребность в помощи со стороны окружающих, и когда помощь оказывается, испытывает чувство благодарности к тому, кто ее оказал. Но работать самостоятельно по этому блоку бывает крайне сложно.

, («суггестивная» и «активационная») — слабые, плохо осознаваемые. По блоку «Суперид» часто бывает потребность в помощи со стороны окружающих, и когда помощь оказывается, испытывает чувство благодарности к тому, кто ее оказал. Но работать самостоятельно по этому блоку бывает крайне сложно. Блок «Ид» — VII, VIII («наблюдательная» и «демонстративная») — сильные, плохо осознаваемые. По блоку «Ид» человек проявляет активность, преимущественно направленную на обеспечение собственных потребностей, и не стремится к активному обмену информацией.

Подробнее о блоках см. раздел «Блоки» статьи «Модель А».

Теория мерностей

Понятие «мерность функций» введено в соционику А.В. Букаловым в 1989 году, однако в дальнейшем претерпело ряд изменений. В настоящее время на нашем проекте мерности понимаются следующим образом:

Одномерные функции – могут усваивать и использовать в дальнейшем только личный опыт, т.е. полученный в ситуациях, которые обладатель этих функций либо прожил сам либо был непосредственным свидетелем.

Двухмерные – усваивают как личный опыт, так и опыт других людей без его проживания (через книги, обучение, а также такие виды коллективного опыта, как нормы поведения и традиции) и обладают способностью самостоятельно оценивать правильность, соответствие нормам своих действий.

Трехмерные – могут комбинировать имеющийся опыт из различных ситуаций таким образом, что он позволит находить решения даже в тех ситуациях, когда человек ни с чем подобным прежде не сталкивался. Иными словами, начиная с третьей мерности появляется такая способность, как осмысленная, целенаправленная самообучаемость. (Меньшие мерности могут научиться чему-то только «методом научного тыка» или же если их кто-то научит целенаправленно). Еще одна способность трехмерных функций — это расширение изначальных условий или границ задачи, которая стоит перед человеком.

Четырехмерные – могут «работать на опережение», то есть видеть последствия своих действий до их наступления, иными словами, конструировать опыт до его реального получения. Четырехмерные функции способны к придумыванию чего-то принципиально нового.

Более подробно мерности так же описаны в статье «Модель А».

В соционике существуют также дополнительные признаки социотипов, которые получили название признаков Рейнина.

Интертипные отношения

Соционика позволяет объяснять и прогнозировать комфортность общения между различным людьми на основе знания их социотипов. Делается это с помощью интертипных отношений, которые показывают, то, насколько информация выдаваемая представителем одного типа, будет комфортна для восприятия представителем другого. Всего в соционике выделяют 16 типов интертипных отношений. Особое место среди них занимают дуальные отношения, при которых типы как бы дополняют друг друга, прикрывая своими сильными функциями слабые места партнера, причем происходит это таким образом, что партнер не ощущает дискомфорта из-за своей слабости по ним. У дуалов все основные признаки ТИМа является противоположными, за исключением признака рациональность – иррациональность, т.е. дуалы всегда либо оба рационалы, либо иррационалы. Например, дуальной является пара ИЛЭ-«Дон Кихот» – СЭИ-«Дюма». Подробнее об интертипных отношениях.

Таблица и описания разновидностей интертипных отношений находятся на сайте INTERTYPE.RU.

Квадры и другие малые группы

В соционике существует понятие квадр – групп из четырех социотипов, собранных вместе исходя из принципа наличия общих пар аспектов в блоках Эго и СуперИд, что обеспечивает наличие общих соционических ценностей. Отношения в пределах квадры – наиболее комфортные из всех возможных в соционе, поэтому для дружбы, отдыха и совместного времяпрепровождения лучше всего искать представителей своей квадры. Например, первая квадра состоит их следующих социотипов: ЭСЭ-«Гюго», ЛИИ-«Робеспьер», ИЛЭ-«Дон Кихот», СЭИ-«Дюма». Для этих социотипов общими являются пары аспектов ЧЭ+БС и БЛ+ЧИ.

Кроме этого, выделяют еще несколько малых групп, в которых ТИМы группируются по другим общим признакам, например клубы – установки на вид деятельности и ревизные кольца – сходные типы мышления. Эти малые группы позволяют использовать соционику с целью формирования коллективов для выполнения тех или иных задач.

Подробнее о малых группах можно прочитать в разделе «Малые группы» статьи «Признаки Рейнина».

